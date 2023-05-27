Обитавший в подвале мужчина выбросил младенца в мусорный бак в Челябинске

Фото: Прокуратура Челябинской области

В Челябинске арестовали отца новорожденной девочки, которую нашли в мусорном контейнере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рен-ТВ.

Случайный прохожий позвонил в полицию и сообщил, что нашёл младенца, который оказался в мусорном баке. У ребёнка врачи увидели признаки переохлаждения и недобора массы и доставили его в детскую реанимацию.

"Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 38-летнего лица без определенного места жительства, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка", – рассказали в прокуратуре области.

Отмечается, что семья вела маргинальный образ жизни и проживала в полуподвальном помещении дома недалеко от места преступления.

С обвинениями подозреваемый согласился. Он признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.