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Обильные осадки и порывистый ветер: погода на три дня в Казахстане

Сегодня, 16:21
АВТОР
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almaty.tv Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: almaty.tv

Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют синоптики в Казахстане с  22 по 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Осадки ожидаются на западе, северо-западе и севере страны.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей; на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - говорится в сообщении.

На севере днем ожидается понижение температуры воздуха до 18…24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

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