Обильные осадки и порывистый ветер: погода на три дня в Казахстане
Сегодня, 16:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
108Фото: almaty.tv
Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют синоптики в Казахстане с 22 по 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Осадки ожидаются на западе, северо-западе и севере страны.
"В ближайшие дни на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей; на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - говорится в сообщении.
На севере днем ожидается понижение температуры воздуха до 18…24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.
Самое читаемое
- Казахстанского футболиста встретили овациями на 42-тысячном стадионе
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- Сабина Алтынбекова назвала свой ру
- Сто килограммов наркотиков и деньги нашли в гараже жителя Актобе
- На сколько повысятся пенсии казахстанцев с 1 января 2024 года