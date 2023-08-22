Обильные осадки и порывистый ветер: погода на три дня в Казахстане

Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют синоптики в Казахстане с 22 по 24 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Осадки ожидаются на западе, северо-западе и севере страны.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей; на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - говорится в сообщении.

На севере днем ожидается понижение температуры воздуха до 18…24 тепла, на остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.