О введении пресс-карт высказались журналисты на встрече с МИОР

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Журналисты и представители министерства информации и общественного развития в очередной раз обсудили проект концепции нового закона "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.

На встрече представители МИОР разъяснили нововведения в рамках концепции нового закона.

Председатель Национальной медиа-ассоциации Кемельбек Ойшыбаев сообщил, что спорные моменты в законопроекте еще будут обсуждаться.

"Основные вопросы возникают о необходимости согласования материалов журналистов с представителями уполномоченных органов. Если, например, завтра пройдет землетрясение, ждать, когда согласуют материал - не логично. Ведь в то время анонимные телеграм-каналы, соцсети будут публиковать информацию. Мы высказывали это мнение. И МИОР предпринимает шаги, чтобы внести изменения в этот пункт.

Также возникает вопрос о сроке исковой давности. По этому вопросу высказывались разные мнения. Мы это министерству тоже донесли.

Третий момент это – пресс-карты. Их наличие обеспечивает защиту интересов журналистов. У того, кто её получит, будет особый статус. Это возможность открывать любые двери. То есть, иметь доступ ко всем организациям, быть защищенным. При этом её наличие это не обязательство".

Медиаменеджер телеканала "Алматы" Нуржан Мухамеджанова отметила, что для введения пресс-карт нужно изучить зарубежный опыт. По её словам, после этого они могут стать профессиональным необходимым документом.

Управляющий директор АО "Qazcontent" Махат Садык акцентировал внимание на том, что получение пресс-карт должно быть тщательно прописано в законопроекте. При этом он добавил, что их введение может улучшить положение журналистов.

Представитель “Алаш Медиа-Групп” Салтанат Жусупова высказала мнение о том, что государство не должно вмешиваться в выдачу пресс-карт.

“Наше общество не готово к этому вопросу. Либо вопрос выдачи карт надо действительно уводить от какого-то влияния государства либо передавать самому журналисткому сообществу”.

Ранее Директор департамента государственной политики в области СМИ Жасулан Умиралиев сообщил, что МИОР внесёт изменения в проект закона "О масс-медиа".