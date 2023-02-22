- Семейная пара из Караганды призналась в серии интернет-мошенничеств 18:59 41
- О введении пресс-карт высказались журналисты на встрече с МИОР 18:50 76
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 18:44 84
- Когда в Алматы проведут общегородские сейсмотренировки, рассказали в ДЧС города 18:20 143
- Повышены требования к претендентам на стипендию "Болашак" 18:15 141
- Острые вопросы в законопроекте "О масс-медиа" обсудили в Астане 17:59 229
- МФО будут штрафовать за недостоверную информацию о ставках по микрокредитам 17:58 146
- Почему банки не принимают заявки по "7-20-25" 17:33 254
- В Казахстане изменили правила авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов 17:26 258
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 17:22 330
- Туркестан без прикрас. Как сейчас выглядит колыбель тюркского мира 17:17 355
- Конкурс для поступления на госслужбу упростят в Казахстане 17:04 380
- Мошенники прикрываются именем Токаева в соцсетях 16:58 286
- В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" 16:45 314
- Пожарные спасли от огня более миллиона пчёл в ВКО 16:31 416
- Какие иностранные специалисты могут получить ВНЖ в Казахстане, рассказали в Минтруда 16:23 332
- Непогода стала причиной двух ДТП со смертельным исходом близ Караганды 16:19 364
- Экологи назвали 22 города с самым грязным воздухом в Казахстане 16:13 371
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 16:01 505
- В Казахстане выросло число преступлений против детей 15:57 390
- МИОР внесёт изменения в проект закона "О масс-медиа" 15:55 344
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил препараты для казахстанцев с редкой болезнью Девика 15:48 350
- На что Казахстан потратил 14,4 млрд долларов международных грантов и кредитов 15:47 380
- Об избиении полицейскими и препятствии работе заявили казахстанские адвокаты 15:30 416
- Очередной схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Алматинской области 15:18 367
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 15:12 2686
- Три казахстанских города завершили разработку своих дизайн-кодов 15:05 352
- В Алматы 8 марта пройдёт феминистский митинг 14:52 391
- Мужчина замёрз насмерть в степи в Карагандинской области 14:24 639
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 14:09 447
- В Минпросвещения определили даты школьных экзаменов 14:06 393
- Более 20 участков земли незаконно выдали на побережье Каспия 14:01 520
- "300 тенге за следственную работу": госадвокаты пожаловались на свою зарплату 13:43 498
- Акчулаков назвал сроки поставки казахстанской нефти в Германию 13:41 356
- Отец и трое детей погибли в Актобе из-за выехавшей на встречку иномарки 13:30 679
- Сбежавшего осужденного задержали в течение часа в ВКО 13:22 575
- В Федерации тяжёлой атлетики прокомментировали дисквалификацию Игоря Сона 13:10 490
- Нападение совершено на журналиста Данияра Молдабекова 13:05 570
- "Девять квартир для жены" — Жумангарин объяснил, откуда у его семьи имущество 12:50 2178
- Несколько дорог закрыли из-за непогоды в СКО 12:41 361
- Кто будет финансировать ремонт ТЭЦ Экибастуза 12:35 990
- Алматинцам делают дорогостоящие операции за счёт ОСМС 12:14 447
- "Астана "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по загрязнённости воздуха" — Смаилов 11:53 1040
- Уголовное дело по нескольким статьям завели на шымкентского стрелка 11:51 453
- В Генпрокуратуре рассказали, как борются с пытками в Казахстане 11:33 600
- Почти 1000 человек эвакуировали из школы в Актобе 11:24 356
- В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России 11:17 443
- Для обеспечения весенне-полевых работ выделено 140 миллиардов тенге 11:05 572
- Более 33 тысяч казахстанцев получают соцпомощь в связи с потерей работы 10:34 466
- Более 8 млрд тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды 10:14 468
- Мужчину убил родственник в Костанайской области 09:40 615
- Производство авто в Казахстане увеличилось сразу на 22% 09:24 520
- Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Дубае 09:04 494
- Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские ЗКО 08:50 648
- Кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске 08:31 741
- Коронавирусом за сутки заразились 90 казахстанцев 08:11 491
- Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован на 8 лет за допинг 07:36 1048
- Упавшую в яму лошадь спасли полицейские области Абай 06:08 540
- В Туркестане построят городок ремесленников 05:15 615
- Магазинные воры Уральска "полюбили" определённый бренд конфет 04:27 663
- Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах 03:41 601
- В Шымкенте предлагают повысить звание полицейского, который обезоружил мужчину 02:27 860
- Прокуратура снизила цены на билеты в Ботанический сад Алматы 01:39 712
- 19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества 00:53 623
- Байден ответил Путину: "Запад не собирался нападать на Россию" 00:08 744
- Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие FHS 21.02.2023 672
- Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане 21.02.2023 609
- Гуманитарную помощь на 1,8 млн долларов оказал Казахстан Таджикистану 21.02.2023 641
- Морской терминал КТК приостановил отгрузку нефти 21.02.2023 662
- 18 человек задержали за нападения на журналистов и блогеров в Казахстане 21.02.2023 689
- Тайник с редким дорогим оружием обнаружили в Алматинской области 21.02.2023 703
- Часть Астаны осталась без света из-за аварии 21.02.2023 741
- Заявление Антикора о бесхозных квартирах прокомментировали в акимате Петропавловска 21.02.2023 1104
- Члены демпартии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы 21.02.2023 645
- Дети в Казахстане стали чаще болеть гриппом 21.02.2023 720
- Пришли на помощь братскому народу - казахстанский спасатель рассказал о своей работе в Турции 21.02.2023 761
- Устроиться на госслужбу без конкурса смогут выпускники вузов в Казахстане 21.02.2023 744
- Круглые столы, форумы, выставки и встречи с трудящимися - как кандидаты в мажилис ведут агитацию в регионах 21.02.2023 691
- В Казахстане появятся новые штрафы за превышение скорости и другие нарушения ПДД 21.02.2023 1080
- Жильцы общежития отравились газом в Астане 21.02.2023 706
О введении пресс-карт высказались журналисты на встрече с МИОР
Журналисты и представители министерства информации и общественного развития в очередной раз обсудили проект концепции нового закона "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.
На встрече представители МИОР разъяснили нововведения в рамках концепции нового закона.
Председатель Национальной медиа-ассоциации Кемельбек Ойшыбаев сообщил, что спорные моменты в законопроекте еще будут обсуждаться.
"Основные вопросы возникают о необходимости согласования материалов журналистов с представителями уполномоченных органов. Если, например, завтра пройдет землетрясение, ждать, когда согласуют материал - не логично. Ведь в то время анонимные телеграм-каналы, соцсети будут публиковать информацию. Мы высказывали это мнение. И МИОР предпринимает шаги, чтобы внести изменения в этот пункт.
Также возникает вопрос о сроке исковой давности. По этому вопросу высказывались разные мнения. Мы это министерству тоже донесли.
Третий момент это – пресс-карты. Их наличие обеспечивает защиту интересов журналистов. У того, кто её получит, будет особый статус. Это возможность открывать любые двери. То есть, иметь доступ ко всем организациям, быть защищенным. При этом её наличие это не обязательство".
Медиаменеджер телеканала "Алматы" Нуржан Мухамеджанова отметила, что для введения пресс-карт нужно изучить зарубежный опыт. По её словам, после этого они могут стать профессиональным необходимым документом.
Управляющий директор АО "Qazcontent" Махат Садык акцентировал внимание на том, что получение пресс-карт должно быть тщательно прописано в законопроекте. При этом он добавил, что их введение может улучшить положение журналистов.
Представитель “Алаш Медиа-Групп” Салтанат Жусупова высказала мнение о том, что государство не должно вмешиваться в выдачу пресс-карт.
“Наше общество не готово к этому вопросу. Либо вопрос выдачи карт надо действительно уводить от какого-то влияния государства либо передавать самому журналисткому сообществу”.
Ранее Директор департамента государственной политики в области СМИ Жасулан Умиралиев сообщил, что МИОР внесёт изменения в проект закона "О масс-медиа".
-
Trend news
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 17:22 326
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 16:01 501
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 15:12 2643
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 14:09 445
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1046
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 2462
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 3882
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 825
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 25144
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2087
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 2723
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 909
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 3821
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 36813
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 1723
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1298
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2239
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2477
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 18713
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2478
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7368
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36426
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1968
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2120
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13360
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7760
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3408
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2145
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118482
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3168
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 2978
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3892
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 1978
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7245
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9062
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5926
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2568
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12789
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56854
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2721
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2646
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4740
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2158
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3120
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2972
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16276
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5965
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31220
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3092
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3607
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3601
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72362
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22424
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24114
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3957
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6474
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8931
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3659
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4171
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3451
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254383
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3112
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3375
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4761
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4527
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3495
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3577
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5330
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4915
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5357
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3557
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3802
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4543
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3925
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4507
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3819
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3952
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5745
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 4042
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 4073
-
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 18:44 74
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 650
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1061
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1060
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1013
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1364
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1169
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1297
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1410
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2106
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1489
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1530
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1451
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1349
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1412
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1415
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2203
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 1979
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2244
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1806
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1986
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2212
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2241
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2562
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2374
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2302
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2462
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2652
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2485
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2363
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2348
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2327
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2480
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2602
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2508
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2573
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2626
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2501
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3775
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2710
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2695
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2583
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2451
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2596
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2698
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2863
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2448
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2693
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2600
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2763
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2835
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3158
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2840
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3089
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2682
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3258
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3159
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4382
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3309
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3207
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4323
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3299
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3874
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3537
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3764
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4055
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4020
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3923
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3840
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3597
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3847
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3937
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3957
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3927
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4213
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4098
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4312
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4512
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4354
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4286