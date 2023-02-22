МИОР внесёт изменения в проект закона "О масс-медиа"

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Журналисты и представители минитерства информации и общественного развития в очередной раз обсудили проект концепции нового закона "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обсуждения журналисты задали вопросы о пресс-картах, а также льготах для представителей СМИ. Также был задан вопрос о норме, в рамках которой журналист должен согласовывать свои действия в особых условиях с уполномоченным органом.

Директор департамента государственной политики в области СМИ Жасулан Умиралиев ответил на вопросы журналистов и пояснил пункт о согласовании материалов.

"Мы услышали все замечания. Думаем, что это наше упущение в части редакции, в которой мы предложили. Изначально идея была такая: все эти нормы должны действовать при военном положении, антитеррористических операциях, ЧС. Соответствующие изменения вносим, в скором времени вы их увидите", - сказал Умиралиев.

Если говорить о пресс-картах, то изменения по ним также будут внесены в ближайшее время.

"В пункте о комиссии, которая будет заниматься выдачей, детально пропишем, что в ней не будет представителей государства, а будут представители отрасли, которые и будут принимать решение. Пресс-карта не направлена на ограничения деятельности журналиста. Все базовые права по аккредитации остаются. Мы надеемся, что пресс-карта позволит усилить полномочия, статус профессионального журналиста. В законопроекте мы сокращаем сроки предоставления информации. Пресс-карты должны сделать её получение быстрее" - добавил Умиралиев.

Он также сообщил, что о предлагаемых льготах для журналистов ведутся переговоры с министерством финансов. Ранее журналисты интересовались, почему из проекта исчезла норма о сроке давности по искам, предъявляемым к СМИ. Данный вопрос также находится на обсуждении с министерством юстиции.

"Также хочу отметить, что сейчас идут обсуждения законопроекта. Дальше будем проходить экспертизу, заходить в государственные органы на согласование, потом законопроект попадёт в парламент, где также будет долгое обсуждение. Там будут рабочие группы", - сказал директор департамента государственной политики в области СМИ.

По словам Жасулана Умиралиева, новый обновлённый проект закона представят на обсуждение на следующей неделе, после предварительного консенсуса с Минфином и Минюстом.