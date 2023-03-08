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О тумане и опасности лавин снова предупредили алматинцев
"Казгидромет" объявил очередное штормовое предупреждение для жителей Алматы. По прогнозам синоптиков, 9 марта утром и ночью ожидается туман, а в горах возможен сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС Алматы сообщают, что 8-10 марта из-за с оттепели, неустойчивого состояния снежного покрова и и сильных осадков в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка (Улкен и Киши Алматы) возможен сход снежных лавин.
"Выставлены блокпосты на плотине Медеу возле диспетчерского поста автодороги Медеу - Шымбулак, выше горнолыжного курорта "Шымбулак" на автодороге Шымбулак — Туюык су, бассейна реки Киши Алматы, а также на плотине Аюсай на автодороге Алматы — БАО, бассейна реки Улкен Алматы", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Спасатели рекомендуют жителям не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, лучше воздержаться от походов в горы. Также туристов оказавшихся в горах просят соблюдать все меры безопасности.
Не так давно сразу четыре лавины сошли в бассейне реки Малая Алматинка и на автодорогу к озеру Иссык в Алматинской области.
На 9 марта "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение сразу в девяти регионах страны.
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