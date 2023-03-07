Четыре лавины сошли в горах Алматы

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В горных районах Алматы сошли сразу четыре снежных лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казселезащиту".

"7 марта в ходе обследования в среднегорной зоне бассейна реки Улкен Алматы самопроизвольно сошли четыре снежных лавины на лавиносборе №4 с объёмом - 400 кубометров, лавиносборе №5 – 300 кубометров, лавиносборе №6 – 100 кубометров, лавиносборе №7 – 700 кубометров. Общий объём сошедшей снежной массы составил 1500 кубов. Снег остановился на склоне. Жертв, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что в горных районах сохраняется опасность. Жителям и гостям города не рекомендуют выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин.