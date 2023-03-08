Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Жетысу, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz

9 марта ночью на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью ожидается гололёд. Ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, на западе, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

9 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман, ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, ночью на востоке, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью туман. Ветер северо-восточный, в первой полоивне ночи порывы 15 метров в секунду.

В период 8-10 марта 2023 года в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

9 марта на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман, днем на западе, севере области гололед. Ветер юго-западный на севере области 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 9 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

9 марта во второй половине дня на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза.

9 марта ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, западе Костанайской области ночью ожидается низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае утром и днём 9 марта ожидается гололёд. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 9 марта на севере, западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днём 9 марта ожидается ветер западный, порывы 18 метров в секунду.

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду в районе Алакольских озер временами 23-28 метров в секунду.