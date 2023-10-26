О новых проектах проинформировала Аида Балаева президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Аида Балаева проинформировала президента о результатах реорганизации министерства, новых проектах, направленных на развитие сфер культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, семейной и молодежной политики. Также глава Министерства культуры и информации представила план работы по развитию креативной индустрии, усовершенствованию кино- и книжной индустрии, подготовке ряда законопроектов.

В завершение встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по дальнейшему продвижению данных направлений.