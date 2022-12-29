Нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты - Смаилов о сотрудничестве с Узбекистаном

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл переговоры с заместителями премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и Журабеком Мирзамахмудовым, прибывшими в Астану с рабочей поездкой, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили вопросы исполнения поручений глав двух государств, данных по итогам визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 21-22 декабря.

Смаилов подчеркнул, что по итогам визита Президента РК в Узбекистан достигнуты прорывные договорённости во всех приоритетных сферах двустороннего взаимодействия. Их реализация детально прописана в специально разработанной Дорожной карте, которая придаст импульс дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между республиками.

"Главами наших государств поставлен целый ряд первоочередных задач, определены конкретные сроки их исполнения. Нам нужно обеспечить слаженную и эффективную работу для реализации всех обозначенных мер, призванных повысить благополучие наших граждан", — сказал премьер-министр.

Он добавил, что товарооборот между РК и РУ продолжает динамично расти. В этой связи одной их главных задач становится устранение "узких мест" при перевозке продукции и административных барьеров в целом.

"Предприниматели наших стран активно взаимодействуют, поэтому нам нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты. Мы готовы вместе с вами работать в этом направлении", — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере водного хозяйства.

В свою очередь Жамшид Ходжаев подчеркнул готовность правительства Узбекистана продуктивно работать в тесном сотрудничестве с правительством Казахстана для достижения общих целей и задач во всех взаимовыгодных направлениях.

В завершение встречи премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал Дорожную карту по реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров между президентами двух стран 21-22 декабря 2022 года. С узбекской стороны данный документ будет подписан премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым.