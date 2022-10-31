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  • Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки
facebook.com/Нурлан Ауесбаев Сегодня, 13:10
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Фото: facebook.com/Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки

Кандидат в депутаты Президента РК Нурлан Ауесбаев от ОСДП раскритиковал членов Коалиции общественных сил. Представитель от оппозиции на предстоящие выборы назвал Ертысбаева и Перуашева политическими приспособленцами, передаёт BaigeNews.kz

"Внутреннее содержание не изменилось с изменением вывески. Остались те же люди. Тот же Перуашев, Ертысбаев. Они хвалили Назарбаева, когда тот был у власти, сейчас и Токаева хвалят. Когда придёт кто-то другой, его тоже будут хвалить. Поэтому никто не хочет уходить из власти, с кормушки. Поэтому единственный выход это исправить - создать президентско-парламентскую систему. На честных выборах из разных партий в Парламент и Мажилис должны выдвинуться депутаты. Правление Президента и Парламента должно быть равноправным. Тогда президент не заберёт всю власть и не приклеится к ней. Когда у Парламента будет власть, он создаст правительство и будет работать. Если правительство не сможет создать условия для граждан, или что-нибудь испортит, то отвечать будет Парламент. Народ будет контролировать работу Парламента. Он будет работать от имени народа и выбранных партий. Тогда и будет борьба с коррупцией", - говорит Нурлан Ауесбаев в опубликованном на странице в Facebook видео. 

Напомним, на прошлой неделе кандидат от оппозиции уже критиковал Ермухамета Ертысбаева и Азата Перуашева. Ауесбаев заявлял, что он единственный кандидат, который баллотировался от оппозиции и не имеет никакого отношения к власти, а также не является членом ни одной коалиции. По его мнению, единственный достойный противник и кандидат в президенты - это сам Токаев. 

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#кандидат #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:10
284
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