Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки

Кандидат в депутаты Президента РК Нурлан Ауесбаев от ОСДП раскритиковал членов Коалиции общественных сил. Представитель от оппозиции на предстоящие выборы назвал Ертысбаева и Перуашева политическими приспособленцами, передаёт BaigeNews.kz.

"Внутреннее содержание не изменилось с изменением вывески. Остались те же люди. Тот же Перуашев, Ертысбаев. Они хвалили Назарбаева, когда тот был у власти, сейчас и Токаева хвалят. Когда придёт кто-то другой, его тоже будут хвалить. Поэтому никто не хочет уходить из власти, с кормушки. Поэтому единственный выход это исправить - создать президентско-парламентскую систему. На честных выборах из разных партий в Парламент и Мажилис должны выдвинуться депутаты. Правление Президента и Парламента должно быть равноправным. Тогда президент не заберёт всю власть и не приклеится к ней. Когда у Парламента будет власть, он создаст правительство и будет работать. Если правительство не сможет создать условия для граждан, или что-нибудь испортит, то отвечать будет Парламент. Народ будет контролировать работу Парламента. Он будет работать от имени народа и выбранных партий. Тогда и будет борьба с коррупцией", - говорит Нурлан Ауесбаев в опубликованном на странице в Facebook видео.