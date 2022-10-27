Оппозиционный кандидат Нурлан Ауесбаев раскритиковал Ертысбаева, Перуашева и Дайрабаева

Фото: osdp.kz

Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев подверг критике Ермухамета Ертысбаева, Азата Перуашева и Жигули Дайрабаева. Претензии он высказал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Ауесбаев заявил, что он единственный кандидат, который баллотировался от оппозиции, не имеет никакого отношения к власти, а также не является членом ни одной коалиции.

"Я представляю свою партию. У нас есть конкретная программа. У нас все чётко и понятно написано. А кто мои противники? Например, кандидат от партии "Ауыл" не является членом своей партии. Что такое коалиция? Это всего лишь объединение трех партий: Amanat, "Ак жол" и "Народная партия". Три разные партии, три разные направления. Лидеры этих партий не скрывали и не скрывают, что они пешки", - сказал он на видео.

По его мнению, единственный достойный противник и кандидат в президенты - это сам Токаев.

"Например, Перуашев, который плакал по поводу отставки Назарбаева от власти. Что он сделал для народа? Сам живёт во дворце площадью 500 квадратных метров. Что насчёт Ертысбаева? Вообще говорить даже не стоит. В свое время обращался к Назарбаеву со словами похвалы, льстил ему, а теперь каждый день аплодирует Токаеву и посвящает ему свои стихи. Так разве можно? Стоит ли слушать таких людей и следовать тому, что они говорят? Нет, конечно. Я не боюсь говорить об этом открыто. Я против этого", - заключил он.