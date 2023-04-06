Новый орган самоуправления кенес предлагают создать в сёлах и городах Казахстана

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Министерство национальной экономики внесло в мажилис проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". В стране предлагают создать новый местный орган самоуправления под названием кенес, передаёт BaigeNews.kz.

“Количество членов кенеса будет зависеть от численности проживающих граждан и количества населённых пунктов в сельском округе. При этом в кенесе будет обеспечено представительство от каждого населённого пункта, входящего в состав сельского округа", - сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, представляя законопроект.

Должность председателя кенеса будет постоянной и оплачиваемой из местного бюджета. Оклад будет приравниваться к заработной плате руководителя подразделения аппарата акима сельского округа - 265 тысяч тенге.

В городах областного и республиканского значения также предлагается создать орган самоуправления.

"Для формирования кенеса городского самоуправления территория городов подразделяется на избирательные округа и участки, согласно Конституционному закону РК "О выборах в Республике Казахстан". Состав кенеса городского самоуправления формируется из числа представителей избирательных участков в количестве один представитель от одного избирательного округа", - сообщил министр.

Предлагается, что члены окружного кенеса будут избирать одного представителя в кенес городского самоуправления путём открытого голосования большинством голосов от общего числа членов окружного кенеса городского самоуправления.

Кенес будет утверждать бюджет и перечень платных работ и услуг, которые аппарат акима будет оказывать гражданам.

"Все решения кенеса будут не просто решениями, отражёнными в протоколе, а решениями в виде нормативно-правовых актов и будут подлежать обязательному исполнению на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Предусматривается, что решения кенеса могут быть отменены самим кенесом, акимом района, а также в судебном порядке", - пояснил министр.

Также предлагается расширить обязанности акимов сел. Речь идет об организации выставочно-ярмарочной деятельности, вопросах благоустройства и внешнего оформления общественных мест, организации раздельного сбора коммунальных отходов.