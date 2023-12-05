Новый инструмент Интерпола по поиску и возврату активов планируют использовать в Казахстане

На 91-ой сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Вене были презентованы пилотные проекты по внедрению нового инструмента по поиску и возврату активов - "Серебряный бюллетень" и "Серебряное уведомление", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Ожидается, что они представят странам-участницам возможность по обнаружению, верификации, аресту, конфискации преступных активов. Проекты стартуют в 2024 году.

Казахстанская делегация заявила о готовности участвовать в данных проектах.

Также во время визита в Вену представители Комитета по возврату активов провели встречи с ответственными офицерами Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre). Они выработали совместный алгоритм обмена информацией по отслеживанию преступных активов за рубежом, верификации их бенефициарных владельцев и выработке механизмов по их возврату.

Кроме того, в ходе двусторонних встреч с представителями Интерпола Австрии, Молдовы, Латвии, Турции были достигнуты договорённости о сотрудничестве по противодействию легализации преступных активов, коррупции, уклонению от уплаты налогов и другим финансовым правонарушениям в контексте выполнения задачи по возврату незаконно приобретенных активов.