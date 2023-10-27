Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Вчера, 18:04
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Вчера, 18:04Вчера, 18:04
306Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
С 28 октября в Астане запустят новый маршрут №27 сообщением "Управление материально-технического обеспечения" - "Жилой комплекс Багыстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании CTS.
"Маршрут позволит улучшить обслуживание ЖК "Коргалжинский квартал", улиц Е-128, Айтеке би, Анет баба, Мухамедханова, способствует снижению загруженности маршрутов №№29, 29А, 49, 61, курсирующих по улице Сыганак и осуществляющих обслуживание жилых комплексов ЖК "Шыгыс", ЖК "Sat City", - уточнили в компании.
Кроме того, маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание улиц Орынбор, Туркестан, Ф. Онгарсыновой, Е-117, Ботанический сад, проспекта Улы Дала, жилых комплексов "Венский Квартал", "Besterek", "Jetisu.Aqsu" и "Багыстан".
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