Новый автобусный маршрут запустят в Астане

С 28 октября в Астане запустят новый маршрут №27 сообщением "Управление материально-технического обеспечения" - "Жилой комплекс Багыстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании CTS.

"Маршрут позволит улучшить обслуживание ЖК "Коргалжинский квартал", улиц Е-128, Айтеке би, Анет баба, Мухамедханова, способствует снижению загруженности маршрутов №№29, 29А, 49, 61, курсирующих по улице Сыганак и осуществляющих обслуживание жилых комплексов ЖК "Шыгыс", ЖК "Sat City", - уточнили в компании.

Кроме того, маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание улиц Орынбор, Туркестан, Ф. Онгарсыновой, Е-117, Ботанический сад, проспекта Улы Дала, жилых комплексов "Венский Квартал", "Besterek", "Jetisu.Aqsu" и "Багыстан".