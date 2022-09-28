Новые коллекционные монеты выпустил в обращение Нацбанк РК

Фото: Нацбанк РК

Коллекционные монеты в честь 125-летия Мухтара Ауэзова выпускает в обращение Нацбанк Казахстана. Они продолжают серию "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.

Монеты номиналом 500 тенге изготовлены из серебра качеством proof. Их масса 24 грамма, диаметр 37 миллиметров, тираж 2000 штук.

Монеты номиналом 100 тенге отчеканены из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated. Их масса 15 граммов, диаметр 33 миллиметра, тираж 20 000 штук.

В Нацбанке напомнили, что коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстанаа по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Информацию о дате начала продажи монет обещают предоставить позже.