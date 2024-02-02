  • 2 Февраля, 15:05
  • BAIGENEWS

Новые автобусы выйдут на линию с 5 февраля в Астане

Сегодня, 14:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
96
Фото: Baigenews.kz

В Астане с 5 февраля на восьми городских маршрутах появится 21 новый автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

С 5 февраля в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом на следующие городские маршруты будут добавлены автобусы:

- на маршруте №3 на 3 единицы;
- на маршруте №13 на 4 единицы;
- на маршруте № 20 на 2 единицы;
- на маршруте № 21 на 2 единицы;
- на маршруте № 30 на 2 единицы;
- на маршруте № 44 на 4 единицы;
- на маршруте № 72 на 2 единицы;
- на маршруте №73 на 2 единицы.

Самое читаемое

Наверх