Новые автобусы выйдут на линию с 5 февраля в Астане
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
96Фото: Baigenews.kz
В Астане с 5 февраля на восьми городских маршрутах появится 21 новый автобус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.
С 5 февраля в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом на следующие городские маршруты будут добавлены автобусы:
- на маршруте №3 на 3 единицы;
- на маршруте №13 на 4 единицы;
- на маршруте № 20 на 2 единицы;
- на маршруте № 21 на 2 единицы;
- на маршруте № 30 на 2 единицы;
- на маршруте № 44 на 4 единицы;
- на маршруте № 72 на 2 единицы;
- на маршруте №73 на 2 единицы.
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