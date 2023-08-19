Новые автобусы для городских маршрутов закупили в Алматы

С 21 августа в Алматы планируют обновить подвижной состав маршрутов общественного транспорта №24 и №125, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

На маршруте №24 ранее было задействовано 6 дизельных автобусов. Вместо них теперь будут курсировать 12 новых газовых автобусов.

"По запросам пассажиров данный маршрут был продлен. Теперь он будет курсировать по направлению ул. Саина – Момышулы – Толе би – Розыбакиева – Северное кольцо до микрорайона Ожет. Ранее маршрут проходил вдоль БАКа. После обновления интервал движения составит 12-13 минут вместо 20. Также полностью будет обновлён подвижной состав маршрута №125, где ранее курсировало 6-7 дизельных автобусов. С 21 августа на данном маршруте будут работать 10 новых газовых автобусов. Ранее на данном маршруте интервал движения доходил до 40 минут, с обновлением автобусов ожидается уменьшение интервала движения до 18 минут", — рассказали в акимате.

Отмечается, что все новые автобусы средней вместимости, десятиметровые, низкопольные, предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров. Оснащены системой кондиционирования, оборудованы печкой.

Напомним, в Алматы в этом году коммунальным автопарком закуплено 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. 100 автобусов уже прибыли в город и по мере оформления документов выходят на линии. Остальные автобусы планируется поставить в город до конца года.

Фото: акимат Алматы