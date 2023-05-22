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ekd.me Сегодня, 15:06
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Сегодня, 15:06
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Фото: ekd.me

Новую волну ковида ожидают летом в Китае

Новая волна ковида в Китае приведет к 65 миллионам случаев заболевания в неделю. Об этом сообщает мировое информагентство Bloomberg со ссылкой на власти страны, передаёт BaigeNews.kz. Такую статистику ожидают уже к концу июня 2023 года. 

"Рост числа заражений будет происходить по мере ослабления иммунитета после предыдущего заболевания.В стране также собираются внедрить вакцины, направленные против штамма XBB (Омикрон)", - сообщает издание.

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Сегодня, 15:06
234
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