Новую волну ковида ожидают летом в Китае

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Новая волна ковида в Китае приведет к 65 миллионам случаев заболевания в неделю. Об этом сообщает мировое информагентство Bloomberg со ссылкой на власти страны, передаёт BaigeNews.kz. Такую статистику ожидают уже к концу июня 2023 года.