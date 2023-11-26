Новая улица в Астане позволила разгрузить проспект Туран на 15%

В Астане открытие участка по улице Айтматова от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала снизило транспортную нагрузку по проспекту Туран на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Этот показатель определён CTS посредством интеллектуальной транспортной системы.

Для того, чтобы рационально использовать своё время и не стоять в пробках, просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездки.

С 17 ноября открылось движение по улице Айтматова от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала в обоих направлениях.

В настоящее время движение на указанном участке осуществляется по четырём полосам: две – в одну сторону, две – в обратную. В перспективе будет восемь полос. Новый участок улицы позволит снизить нагрузку на проспект Кабанбай батыра, улицы Сыганак, Мухамедханова в новой части города.

Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы Дала продолжатся в 2024 году.