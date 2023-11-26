Новая улица в Астане позволила разгрузить проспект Туран на 15%
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В Астане открытие участка по улице Айтматова от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала снизило транспортную нагрузку по проспекту Туран на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
Этот показатель определён CTS посредством интеллектуальной транспортной системы.
Для того, чтобы рационально использовать своё время и не стоять в пробках, просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездки.
С 17 ноября открылось движение по улице Айтматова от улицы Сыганак с выездом на проспект Улы дала в обоих направлениях.
В настоящее время движение на указанном участке осуществляется по четырём полосам: две – в одну сторону, две – в обратную. В перспективе будет восемь полос. Новый участок улицы позволит снизить нагрузку на проспект Кабанбай батыра, улицы Сыганак, Мухамедханова в новой части города.
Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы Дала продолжатся в 2024 году.
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