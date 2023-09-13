Носорог убил сотрудницу зоопарка в Зальцбурге

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в зоопарке австрийского Зальцбурга 12 сентября. Носорог по кличке Йети внезапно набросился на 33-летнюю сотрудницу. От полученных травм женщина скончалась на месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Другой работник попытался отогнать животное весом 1,8 тонны, но носорог напал и на него. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра. В тот день сотруднице предстояло намазать носорогов средством от насекомых — кожа этих животных очень чувствительна к укусам.

Пока неизвестно, что привело Йети в ярость. В руководстве зоопарка заявили, что погибшая всегда была очень осторожна и осмотрительна с питомцами. Будет проведено расследование инцидента. Йети проживает в зоопарке Зальцбурга с 2009 года. Его привезли из африканского заповедника, сообщает портал OE24.