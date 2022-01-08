Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Звонить бесплатно в период ЧП могут клиенты Казахтелекома | BaigeNews.kz 8 января, 21:44
8577
Фото: pinimg.com

Звонить бесплатно в период ЧП могут клиенты Казахтелекома

Междугородние звонки до конца января будут бесплатными.

Абоненты национальной компании АО "Казахтелеком" могут воспользоваться бесплатными звонками до конца января. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Согласно информации ведомства, клиентам нацкомпании предоставили безлимитные междугородние звонки.

Кроме того, есть возможность бесплатно звонить с городского телефона на мобильные номера. Специально для этого "Казактелеком" предоставит абонентам тысячу минут на номера мобильных операторов связи РК с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.

#режим ЧП #АО "Казахтелеком" #телефон
8 января, 21:44
8577
Журналист

Рекомендуем