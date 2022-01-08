Звонить бесплатно в период ЧП могут клиенты Казахтелекома

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Абоненты национальной компании АО "Казахтелеком" могут воспользоваться бесплатными звонками до конца января. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Согласно информации ведомства, клиентам нацкомпании предоставили безлимитные междугородние звонки.
Кроме того, есть возможность бесплатно звонить с городского телефона на мобильные номера. Специально для этого "Казактелеком" предоставит абонентам тысячу минут на номера мобильных операторов связи РК с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты.
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