"Жить по-старому" хотят многие, поэтому мы видим саботаж - эксперт

Об уличных опросах некоторых казахстанских СМИ по поводу референдума по конституционным поправкам высказался старший редактор портала "Экспресс К" Андрей Зубов, передаёт BaigeNews.kz
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"Некоторые СМИ РК сообщили о том, что подавляющая часть населения якобы не знает о референдуме. Например, читаем. "Редакция провела опрос горожан на улицах Алматы: знают ли они о предстоящем референдуме, какие вопросы на него выносятся и намерены ли они принять участие в голосовании? Однако, как оказалось, 9 из 10 опрошенных впервые слышат о том, что 5 июня в стране ожидается референдум". Но легитимен ли уличный опрос вообще, и в этом случае, в частности? Любой социолог скажет, что не легитимен. Уличный опрос субъективен, и его результаты зависят от множества слагаемых", - написал Зубов на своей странице
в Facebook.
Он пишет, что в одном из учебников сказано: "В ситуации уличного опроса респонденты имеют не равнозначные шансы попасть в выборку. И это повышает ошибку выборки. Для уличных выборок не существует доказанных теорем и готовых формул для расчёта погрешности".
"Большое значение имеет и место опроса. Я могу провести опрос у университетской столовой, а завтра – пройтись по рядам базара на окраине. Задать один и тот же вопрос и получить совершенно разные результаты", - отметил журналист.
По его словам, Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) с 9 по 12 мая также провёл соцопрос среди жителей страны, чтобы узнать мнение о поправках в Конституцию РК и референдуме.
Эксперты КИСИ опросили 1200 респондентов из столицы, Алматы, Шымкента и 17 областей.
"Согласно данным опроса, участвовать в референдуме намерены 66,4% всего населения (в соответствии с законодательством, референдум считается состоявшимся при явке более 50% избирателей). В целом 70% казахстанцев слышали о предстоящем общенациональном референдуме. Инициативу президента о проведении референдума поддерживают 76,4% граждан РК. Есть разница между уличным опросом 10 человек и республиканским опросом 1200 человек? Думаю, что есть. Давайте же будем взрослыми и разумными людьми и верить только авторитетным данным", - отметил Зубов.
Он обращается к казахстанцам: "Если вы хотите, чтобы всё оставалось по-старому (когда сотня человек владеет 99% ресурсов страны, когда жизнь идёт по принципу "всё схвачено, всё замазано", когда национальные богатства продаются за копейки за рубеж, когда число людей, живущих за чертой бедности исчисляется сотнями тысяч, когда большинство чиновников куплены-перекуплены, когда нет доверия судьям, когда каждый районный аким как царёк на земле, когда большинству населения недоступны элементарные блага цивилизации) – вам не надо идти на референдум. Если же вы хотите перезапустить всю политическую систему, ввести в жизнь принципы меритократии, народоуправления, сменяемости власти, справедливого суда, гражданской защищённости, консенсуса государства и народа – вам надо идти на референдум".
Он отмечает, что "жить по-старому" хотели бы многие, "особенно те, кто был (и находится) "ближе к государственной кормушке", поэтому мы видим "скрытый саботаж, массовые манипуляции общественным сознанием".
Свой участок для голосования можно узнать на сайтах, которые есть в каждом регионе, через сall-центры и чат-боты. Например, в Алматы есть единый сall-центр +7(727) 3384545. Telegram-бот @ReferendumAlmaty2022Bot (нажимаете "Старт", вводите свой ИИН).