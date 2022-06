"Завтра будет шумно" − Жанибек Алимханулы о своём бое за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы и британец Дэнни Дигнум прошли финальное взвешивание перед боем за титул "временного" чемпиона мира WBO в среднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Оба соперника уложились в лимит категории, при этом "Казахский стиль" оказался немного тяжелее оппонента − 160 фунтов (72,57 килограмма). Дигнум показал на весах 159 фунтов (72,12 килограмма).

После взвешивания Жанибек Алимханулы оставил комментарий в своём Twitter.

"Вес сделан! Два кулака заряжены. Завтра будет шумно", − написал он.

