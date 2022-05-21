"Завтра будет шумно" − Жанибек Алимханулы о своём бое за титул чемпиона мира

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Оба соперника уложились в лимит категории, при этом "Казахский стиль" оказался немного тяжелее оппонента − 160 фунтов (72,57 килограмма). Дигнум показал на весах 159 фунтов (72,12 килограмма).
После взвешивания Жанибек Алимханулы оставил комментарий в своём Twitter.
"Вес сделан! Два кулака заряжены. Завтра будет шумно", − написал он.
Напомним, бой Алимханулы − Дигнум состоится утром в воскресенье, 22 мая, в Лас-Вегасе. Прямая трансляция поединка начнется на телеканале "Хабар" в 08:00 по времени Нур-Султана.
The weight is made! Charged two fists. Tomorrow will be noisy. pic.twitter.com/pSi1pbY1Gm— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) May 20, 2022
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