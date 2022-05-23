Вручение аттестатов "Алтын белгі" в столице пройдёт 17 июня

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Торжественное вручение аттестата "Алтын белгі" в Нур-Султане запланировано на 17 июня в амфитеатре столичного парка, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель управления образования города Касымхан Сенгазыев на онлайн-брифинге.
"По рекомендации МОН РК в выпускных мероприятиях смогут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительского совета, шефствующие организации, заинтересованных государственных органов и другие", — сообщил Касымхан Сенгазыев.
Затронув вопрос о выпускных вечерах, он добавил, что последние должны проводиться силами самих школ.
Не допускается:
привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов за оплату, частных студий для проведения торжеств;
организация праздничных столов;
проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам;
организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.
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