В США оправдали женщину, обвинённую в колдовстве 329 лет назад

В американском штате Массачусетс 26 мая официально оправдали местную жительницу Элизабет Джонсон, приговорённую к казни в 1693 году во время печально известной охоты на ведьм в Салеме. Имя женщины было очищено спустя 329 лет после процесса, передаёт BaigeNews.kz.
Смертный приговор Джонсон не был приведён в исполнение, но и оправдания она также не дождалась, отмечает
американское новостное агентство Аssociated Press.
Справедливость была восстановлена только благодаря восьмиклассникам одной из школ Северного Андовера, которые обратили внимание на её дело в ходе занятий по гражданскому праву и решили заняться им. В итоге, как подтвердила сенатор Диана ДиЗольио, строка о снятии обвинений с Джонсон была внесена в текст законопроекта о бюджете и принята в ходе голосования вместе с ним.
"Мы никогда не сможем изменить того, что случилось с жертвами салемского процесса, такими как Элизабет, но, по крайней мере, мы можем исправить юридическую сторону", — заявила ДиЗольио.
Комментируя работу своих учеников, преподаватель школы Северного Андовера Кэрри ЛаПьер отметила, что их успех много значит для того, чтобы они поняли "как важно выступать за права людей, которые сами не могут себя защитить, и какую силу на самом деле имеет их голос".
Салемский процесс, получивший имя по названию города, где он проходил, считается одной из самых известных охот на ведьм в мировой истории. В ходе событий 1692-1963 годов в пуританском Салеме были лишены жизни 20 обвинённых в колдовстве, а всего обвинили с теми или иными последствиями для них несколько сотен. 19 человек были повешены, ещё одного мужчину до смерти забили камнями.
Джонсон предстала перед судом в 22-летнем возрасте, и в отношении неё также был вынесен смертный приговор, однако губернатор штаба Уильям Пхипс замял дело, когда ярость религиозных фанатиков в отношении тех, кого они считали колдунами и ведьмами, немного утихла.