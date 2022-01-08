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Установлено время работы для объектов торговли и аптек Нур-Султана | BaigeNews.kz 8 января, 12:51
2044
Фото: astana.gov.kz

Установлено время работы для объектов торговли и аптек Нур-Султана

В рамках установленного режима чрезвычайного положения в Нур-Султане определены правила работы субъектов бизнеса, в том числе объектов торговли, рынков, магазинов и аптек, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт столичного акимата.

Субъектам бизнеса, в том числе торговым объектам и рынкам, магазинам, аптекам, на период действия режима ЧП необходимо обеспечить график работы с 08:00 до 22:00.

"Руководителям субъектов бизнеса следует принять дополнительные меры безопасности для исключения случаев мародёрства, хищения товаров и порчи имущества. Вместе с тем, необходимо организовать бесперебойную поставку продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов в соответствии с графиком работы до наступления комендантского часа, кроме организаций с трехсменным графиком работы и перевозчиков социально-значимых продовольственных товаров", - отметили в акимате.

Для организаций, чья деятельность разрешена во время комендантского часа, для передвижения транспортных средств необходимо при себе иметь:

- удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);

- специальный пропуск на автотранспортное средство;

- касательно товаров: товарную накладную с подтверждением точки выезда и адреса доставки в оригинале;

- при перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы - документ, подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале;

Стоит отметить, что адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать.

Субъектам бизнеса с трехсменным графиком работы необходимо обеспечить централизованную перевозку сотрудников на постоянно закрепленном транспортном средстве.
#режим ЧП в Казахстане #протесты в Казахстане #малый бизнес #Нур-Султан
8 января, 12:51
2044
Журналист

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