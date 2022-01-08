Установлено время работы для объектов торговли и аптек Нур-Султана

В рамках установленного режима чрезвычайного положения в Нур-Султане определены правила работы субъектов бизнеса, в том числе объектов торговли, рынков, магазинов и аптек, передает BaigeNews.kz
cо ссылкой на сайт столичного акимата.
Субъектам бизнеса, в том числе торговым объектам и рынкам, магазинам, аптекам, на период действия режима ЧП необходимо обеспечить график работы с 08:00 до 22:00.
"Руководителям субъектов бизнеса следует принять дополнительные меры безопасности для исключения случаев мародёрства, хищения товаров и порчи имущества. Вместе с тем, необходимо организовать бесперебойную поставку продовольственных и непродовольственных товаров, сырья, материалов в соответствии с графиком работы до наступления комендантского часа, кроме организаций с трехсменным графиком работы и перевозчиков социально-значимых продовольственных товаров", - отметили в акимате.
Для организаций, чья деятельность разрешена во время комендантского часа, для передвижения транспортных средств необходимо при себе иметь:
- удостоверение личности или паспорт (водитель и сотрудники);
- специальный пропуск на автотранспортное средство;
- касательно товаров: товарную накладную с подтверждением точки выезда и адреса доставки в оригинале;
- при перевозке сотрудников с трехсменным графиком работы - документ, подтверждающий место работы (справка с места работы и т.д.) на время чрезвычайного положения в оригинале;
Стоит отметить, что адрес доставки и организация, указанная в документе, подтверждающем место работы, должны совпадать.
Субъектам бизнеса с трехсменным графиком работы необходимо обеспечить централизованную перевозку сотрудников на постоянно закрепленном транспортном средстве.