У террористов нет национальности, их надо уничтожить - Рахмон на сессии ОДКБ

Лента новостей
"В рамках СНГ я уже предложил разработать систему защиты информационного пространства. Считаю, что эта инициатива является актуальной и своевременной и для ОДКБ. Одновременно считаю важным продолжить работу по выявлению и купированию каналов перемещения наших граждан в регионы с повышенной террористической активностью. Также это касается каналов проникновения и возвращения на зону ответственности ОДКБ лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
В фокусе особого внимания мы должны держать проблему бесконтрольного выезда наших граждан на учебу в зарубежных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку. Таджикистан за последние несколько лет не только нейтрализовал каналы отправки своих граждан на религиозные образования, но и вернул на родину из таких центров более пяти тысяч своих граждан. Уважаемые коллеги, усиление международной террористической организации в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ", - заявил Рахмон на внеочередной сессии ОДКБ.
"Нас крайне волнует и тот факт, что на территории Афганистана укрепляют свои позиции боевики ИГИЛ, особенно Вилаят Хорасан. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов на территории, граничащих с южными границами ОДКБ, в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более шести тысяч боевиков.
Государствам-членам ОДКБ надо крайне серьезно отнестись к тому, что отдельные наши граждане наблюдая, как укрепляются позиции террористов в Афганистане, заручившись их поддержкой, могут пойти на самые крайние меры. В контексте событий в Казахстане, в случае подтверждения участия наших граждан в этих беспорядках, считаю важным наладить более тесную координацию в целях предотвращения повторения подобных случаев с последующими принятиями жестких мер. Я считаю, что у террористов нет родины, нет религии, нет национальности, их надо уничтожить. Где бы они ни находились, где бы ни были", - сообщил глава Таджикистана.
Hype news