Трудовые коллективы РК попросили не поддаваться на "провокации деструктивных элементов"

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Утром 8 января Акорда разослала казахстанцам сообщения с призывом не поддаваться на разного рода провокации от деструктивных элементов, передает BaigeNews.kz.
"Уважаемые трудовые коллективы! Просим не поддаваться на провокации деструктивных элементов. Нам сегодня важно продолжить производство и работу предприятий. Это важно для возвращения к нормальной жизни", - говорится в сообщении.
Напомним, первые сообщения казахстанцам Акорда разослала утром 7 января. Согласно рассылке, важные новости граждане теперь будут получать посредством SMS-сообщений.
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