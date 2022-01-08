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Трудовые коллективы РК попросили не поддаваться на "провокации деструктивных элементов" | BaigeNews.kz 8 января, 09:04
1438
Фото: freepik.com

Трудовые коллективы РК попросили не поддаваться на "провокации деструктивных элементов"

Утром 8 января Акорда разослала казахстанцам сообщения с призывом не поддаваться на разного рода провокации от деструктивных элементов, передает BaigeNews.kz.

"Уважаемые трудовые коллективы! Просим не поддаваться на провокации деструктивных элементов. Нам сегодня важно продолжить производство и работу предприятий. Это важно для возвращения к нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, первые сообщения казахстанцам Акорда разослала утром 7 января. Согласно рассылке, важные новости граждане теперь будут получать посредством SMS-сообщений.


#режим ЧП в Казахстане #протесты #беспорядки
8 января, 09:04
1438
Журналист

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