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"Самрук-Казына" внедрил новый способ онлайн-закупок | BaigeNews.kz 27 декабря, 16:32
2298

"Самрук-Казына" внедрил новый способ онлайн-закупок

Фонд "Самрук-Казына" внедрил новый способ закупок через электронный магазин, который сократит сроки выбора для заказчиков, предоставив возможность для развития малого и среднего бизнеса по всему Казахстану.

Ранее способ закупок занимал в среднем от 22 до 43 рабочих дней и процедурно требовал шесть шагов, от формирования комиссии до заключения договора и поставки.

Электронный магазин предполагает закуп в срок от одного до пяти рабочих дней в три шага: выбор товара в электронном магазине, заключение договора и поставка.

Электронный магазин skstore.kz представляет собой удобный маркетплейс с возможностью фильтрации товаров по региону, ТРУ, стоимости и производителю. На сегодняшний день в магазине доступно около шести тысяч товаров, заключено порядка 100 договоров на сумму более 44 миллиона тенге.

Для того, чтобы стать продавцом магазина, необходимо зарегистрироваться на сайте skstore.kz и заключить договор оферты. Оператором электронного магазина является компания QazCloud.
"Идея создания электронного магазина дала возможность облегчить процедуру закупа для заказчиков и увеличить количество потенциальных поставщиков. С электронным магазином у представителей малого и среднего бизнеса существенно расширяется география сбыта. Заказчик может выбрать товар исходя из местоположения, цены и условий доставки, все очень просто и удобно" — рассказал генеральный директор ТОО "QazCloud" Касым Есергепов.
ТОО QazCloud" — инфраструктурный провайдер, предоставляющий услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, аренде виртуальных IT ресурсов и защите информационных данных.

#Самрук Казына
27 декабря, 16:32
2298
Журналист

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