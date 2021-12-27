"Самрук-Казына" внедрил новый способ онлайн-закупок

"Идея создания электронного магазина дала возможность облегчить процедуру закупа для заказчиков и увеличить количество потенциальных поставщиков. С электронным магазином у представителей малого и среднего бизнеса существенно расширяется география сбыта. Заказчик может выбрать товар исходя из местоположения, цены и условий доставки, все очень просто и удобно" — рассказал генеральный директор ТОО "QazCloud" Касым Есергепов.

Фонд "Самрук-Казына" внедрил новый способ закупок через электронный магазин, который сократит сроки выбора для заказчиков, предоставив возможность для развития малого и среднего бизнеса по всему Казахстану.Ранее способ закупок занимал в среднем от 22 до 43 рабочих дней и процедурно требовал шесть шагов, от формирования комиссии до заключения договора и поставки.Электронный магазин предполагает закуп в срок от одного до пяти рабочих дней в три шага: выбор товара в электронном магазине, заключение договора и поставка.Электронный магазин skstore.kz представляет собой удобный маркетплейс с возможностью фильтрации товаров по региону, ТРУ, стоимости и производителю. На сегодняшний день в магазине доступно около шести тысяч товаров, заключено порядка 100 договоров на сумму более 44 миллиона тенге.Для того, чтобы стать продавцом магазина, необходимо зарегистрироваться на сайте skstore.kz и заключить договор оферты. Оператором электронного магазина является компания QazCloud.ТОО QazCloud" — инфраструктурный провайдер, предоставляющий услуги по поддержке, обслуживанию и модернизации IT-инфраструктуры, аренде виртуальных IT ресурсов и защите информационных данных.