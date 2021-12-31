Россия назвала объемы беспошлинных поставок ГСМ в Казахстан

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Российское Минэнерго проинформировало об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов в Казахстан, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2022 год, передает BaigeNews.kz.
На сайте Минэнерго РФ имеется раскладка:
бензин автомобильный – 5,63 тысячи тонн, в том числе для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный" в объеме 500 тонн и 130 тонн;
дизельное топливо – 520 тысяч тонн;
топливо для реактивных двигателей – 300 тысяч тонн;
мазут топочный – 85 тысяч тонн для ГУП ПЭО "Байконурэнерго".
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