Россия назвала объемы беспошлинных поставок ГСМ в Казахстан

Фото: petenergo.ru

Российское Минэнерго проинформировало об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов в Казахстан, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2022 год, передает BaigeNews.kz.

На сайте Минэнерго РФ имеется раскладка:

бензин автомобильный – 5,63 тысячи тонн, в том числе для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный" в объеме 500 тонн и 130 тонн;

дизельное топливо – 520 тысяч тонн;

топливо для реактивных двигателей – 300 тысяч тонн;

мазут топочный – 85 тысяч тонн для ГУП ПЭО "Байконурэнерго".

На сайте ведомства также есть информация об объемах поставок в Армению, Таджикистан, Кыргызстан, Южную Осетию, Абхазию. Больше всего ГСМ Россия поставит в Кырыгзстан.