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  • Россия назвала объемы беспошлинных поставок ГСМ в Казахстан
Россия назвала объемы беспошлинных поставок ГСМ в Казахстан | BaigeNews.kz 31 декабря, 12:03
2832
Фото: petenergo.ru

Россия назвала объемы беспошлинных поставок ГСМ в Казахстан

Российское Минэнерго проинформировало об объемах беспошлинных поставок энергетических ресурсов в Казахстан, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов с республиками на 2022 год, передает BaigeNews.kz.

На сайте Минэнерго РФ имеется раскладка:

  • бензин автомобильный – 5,63 тысячи тонн, в том числе для обеспечения нужд филиала АО "ЦЭНКИ" – Космического центра "Южный" в объеме 500 тонн и 130 тонн;

  • дизельное топливо – 520 тысяч тонн;

  • топливо для реактивных двигателей – 300 тысяч тонн;

  • мазут топочный – 85 тысяч тонн для ГУП ПЭО "Байконурэнерго".

На сайте ведомства также есть информация об объемах поставок в Армению, Таджикистан, Кыргызстан, Южную Осетию, Абхазию. Больше всего ГСМ Россия поставит в Кырыгзстан.

#ГСМ #бензин #Россия
31 декабря, 12:03
2832
Журналист

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