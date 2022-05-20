Полиция задержала мужчину, который приставал к 12-летней девочке в автобусе в Нур-Султане

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В Нур-Султане задержали мужчину, который приставал к 12-летней девочке в автобусе, передаёт BaigeNews.kz. Об инциденте в Instagram рассказала мама девочки.
По её словам, неизвестный мужчина приставал к её дочери. Испуганная девочка попросила встретить её, потому что боялась преследования. Женщина позвонила дочери по видео, и это остановило мужчину. После мать пострадавшей сообщила о произошедшем в полицию. Она также пожаловалась на равнодушие пассажиров автобуса, которые никак не реагировали на действия мужчины.
"19 мая 2022 года 20:12 часов в Управление полиции района "Сарыарка" поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана.
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