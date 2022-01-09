Почти две тысячи казахстанцев заболели ковидом за сутки

Фото: enca.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 1945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане – 1 319;

в городе Алматы – 183;

в городе Шымкент – 80;

в Акмолинской области –30;

в Актюбинской области – 43;

в Алматинской области – 21;

в Атырауской области – 33;

в ВКО – 16;

в Жамбылской области – 32;

в ЗКО – 16;

в Карагандинской области – 43;

в Костанайской области – 7;

в Кызылординской области – 16;

в Мангистауской области – 27;

в Павлодарской области – 34;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 32.

Всего в стране подтверждено 995 351 случаев.

Согласно матрице оценки эпидситуации, в красную зону переместился Нур-Султан, в желтую зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне. Республика Казахстан находится в желтой зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в пяти регионах больше двух – город Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.