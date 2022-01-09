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Почти две тысячи казахстанцев заболели ковидом за сутки | BaigeNews.kz 9 января, 10:10
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Фото: enca.com

Почти две тысячи казахстанцев заболели ковидом за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

  • в городе Нур-Султане – 1 319;

  • в городе Алматы – 183;

  • в городе Шымкент – 80;

  • в Акмолинской области –30;

  • в Актюбинской области – 43;

  • в Алматинской области – 21;

  • в Атырауской области – 33;

  • в ВКО – 16;

  • в Жамбылской области – 32;

  • в ЗКО – 16;

  • в Карагандинской области – 43;

  • в Костанайской области – 7;

  • в Кызылординской области – 16;

  • в Мангистауской области – 27;

  • в Павлодарской области – 34;

  • в СКО – 13;

  • в Туркестанской области – 32.

Всего в стране подтверждено 995 351 случаев.

Согласно матрице оценки эпидситуации, в красную зону переместился Нур-Султан, в желтую зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне. Республика Казахстан находится в желтой зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в пяти регионах больше двух – город Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.

#COVID-19 #коронавирус #пандемия коронавируса
9 января, 10:10
2790
Журналист

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