Почти две тысячи казахстанцев заболели ковидом за сутки

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1945 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане – 1 319;
в городе Алматы – 183;
в городе Шымкент – 80;
в Акмолинской области –30;
в Актюбинской области – 43;
в Алматинской области – 21;
в Атырауской области – 33;
в ВКО – 16;
в Жамбылской области – 32;
в ЗКО – 16;
в Карагандинской области – 43;
в Костанайской области – 7;
в Кызылординской области – 16;
в Мангистауской области – 27;
в Павлодарской области – 34;
в СКО – 13;
в Туркестанской области – 32.
Всего в стране подтверждено 995 351 случаев.
Согласно матрице оценки эпидситуации, в красную зону переместился Нур-Султан, в желтую зону – города Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне. Республика Казахстан находится в желтой зоне. Также растет репродуктивное число и составляет уже 1,5 по стране, а в пяти регионах больше двух – город Нур-Султан, Актюбинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области. Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта коронавируса "Омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики.
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