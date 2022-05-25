Платная парковка вводится ещё на одной улице Нур-Султана

В Нур-Султане с 1 июня 2022 года вводится платная парковка автомобилей по улице Иманова, передаёт BaigeNews.kz
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По информации пресс-службы ТОО "Парковочное пространство Астаны", парковочные зоны в столице по улице Иманова станут платными согласно постановлению акимата столицы.
"Внедрение платного участка увеличит количество свободных мест в течение рабочего дня, повысит оборачиваемость каждого паркоместа и снизит среднее время на поиск свободной парковки. Для жильцов домов в границах парковок действует резидентский абонемент стоимостью 1500 тенге в месяц. Перечень документов и инструкция по оформлению размещены на сайте astanapark.kz в разделе "Резиденты". Для экономии пользования парковками действуют абонементы. Владельцы абонементов могут парковаться на всех платных зонах по городу – система фиксации автоматически определит наличие оплаты", - сообщили в компании.
На каждой парковочной зоне установлены информационные щиты и знак платной парковки. На верху щита расположен четырёхзначный номер. Этот номер следует указывать при оплате за стоянку. Также нужно указать время и госномер автомобиля согласно техпаспорту.
Напоминаем, что зоны платной парковки в столице, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, переведены в рабочий режим с 1 марта 2022 года.
Режим работы платных парковок: в будние дни - с 8:00 до 20:00. Оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.