Озвучены результаты экзитпола на референдуме в Казахстане

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Озвучены первые результаты экзитпола на референдуме в Казахстане, который состоялся в 5 июня, сообщает BaigeNews.kz.
В рамках состоявшегося народного волеизъявления телеканал КТК оказывал информационную поддержку опросу на выходе из избирательных участков – экзитпол, который по собственной инициативе проводил НИА "Институт демократии".
Интервьюерами института в ходе всего дня голосования было опрошено 15 тысяч человек. Опрос был проведен на 375 избирательных участках в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, во всех областных центрах, крупных и малых городах, а также в сельских населенных пунктах. Погрешность ±2,7 процента.
В течение дня интервьюеры в точках опроса фиксировали активность граждан. По данным экзитпола "Института демократии", явка составила 66,3 процента, поправки в Конституцию поддержали 79,4 процента участников референдума.Напомним, что в воскресенье, 5 июня, в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК ответили на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".
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