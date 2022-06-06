Озвучены результаты экзитпола на референдуме в Казахстане

Озвучены первые результаты экзитпола на референдуме в Казахстане, который состоялся в 5 июня, сообщает BaigeNews.kz.

В рамках состоявшегося народного волеизъявления телеканал КТК оказывал информационную поддержку опросу на выходе из избирательных участков – экзитпол, который по собственной инициативе проводил НИА "Институт демократии".

Интервьюерами института в ходе всего дня голосования было опрошено 15 тысяч человек. Опрос был проведен на 375 избирательных участках в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, во всех областных центрах, крупных и малых городах, а также в сельских населенных пунктах. Погрешность ±2,7 процента.

В течение дня интервьюеры в точках опроса фиксировали активность граждан. По данным экзитпола "Института демократии", явка составила 66,3 процента, поправки в Конституцию поддержали 79,4 процента участников референдума.

Напомним, что в воскресенье, 5 июня, в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК ответили на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".При положительном исходе референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.