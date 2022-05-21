"Ожирение у детей в Казахстане сопровождается диабетом 2-ого типа" – эндокринолог предупредила о большой угрозе

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"Я помню, например, в моей школе в советское время в классе всего два человека из 30 были с избытком веса. Если сегодня мы зайдём в среднюю школу, то в классе увидим больше 50 процентов детей с лишним весом. (...) 2020 год, когда случилась пандемия, внёс очень плохой вклад в наших деток. Когда мы вышли из карантина и начали встречаться, то увидели (у пациентов – Прим. ред.) – они прибавили по 30 килограммов за год. Это было что-то страшное. В тот период мы все меньше двигались и много ели. Все остались дома, начали готовить повкуснее, почаще жарить, печь", – констатирует врач.По словам эндокринолога, в первый пандемийный год резко выросла популярность услуг доставки еды. И заказывали казахстанцы, пережидающие в четырёх стенах локдаун, далеко не здоровую пищу, а фастфуды. Гульмира Абдуахасова говорит, что такую еду можно позволить себе не чаще одного раза в три месяца. Иначе – здравствуйте последствия: проблемы с весом, с желудком и даже больше.
"Мы сейчас наблюдаем, что ожирение у детей сопровождается диабетом 2-го типа. Это достаточно серьёзная проблема, потому что второй тип диабета – это всё-таки диагноз, который обычно ставят взрослым людям 45-50 лет. А теперь он встречается у подростков 13, 16 и 18 лет. У них происходит нарушение углеводного обмена, и это требует медикаментозного вмешательства. Удручает то, что диабет у детей более агрессивно протекает – все осложнения приходят в раннем возрасте, и они более выражены. Происходит также нарушение кровоснабжения всех органов, а это значит страдают глаза, почки и нервная система", – сообщила врач.Исходя из своей практики, Абдуахасова предполагает, что избыток массы тела имеет каждый третий ребёнок в стране. А буквально лет 10-15 назад эта проблема казалась казахстанцам далёкой, её мы ассоциировали с американскими детьми, которые слишком часто потребляли калорийный стритфуд и сладкую газировку. Теперь аналогичная ситуация и в Казахстане.
"Большой доступ к сладкому – на каждом углу продаётся газированная вода. Каждый раз появляются новые варианты этих напитков. Как-то мы со студентами решили посчитать и выяснили, что пол-литровая бутылка подслащенного чая по калорийности равна пяти кускам хлеба. А это как полноценный обед. Ребёнок-то пьёт эту воду для того, чтобы жидкость восполнить, а получается, что он насытился. (...) Второе – это еда быстрого приготовления, все эти "роллтоны", супчики. Я видела, что некоторые дети даже не разводят эту лапшу водой, а едят всухомятку. В желудочно-кишечном тракте непонятно как она усвоится. Сухую лапшу размачивает желудочный сок, и в 20 раз сильнее нарушается всасывание", – сетует врач.Среди юных пациентов, которых приводят к Гульмире Абдуахасовой, только треть выходит гулять на улицу. Остальные предпочитают сидяче-лежачий образ жизни, в частности, в компании с гаджетом. По словам эндокринолога, смартфоны и планшеты заменили современным детям живое общение, а родители зачастую не видят в этом проблемы. Отсюда и печальная статистика – городские дети чаще страдают от ожирения, чем сельские. В аулах достаточно сложно вести замкнутый образ жизни.
"В 11, 13, 15 лет ребёнок готовится вступать и вступает в половое созревание, а половые гормоны накапливают жир. Так физиологически придумала природа – какой-то запас энергии на случай, если война или голод, или ещё что-то. У девочек это для того, чтобы она смогла в будущем выносить ребёнка. У мальчиков наоборот – если они в это время начинают набирать массу тела, то тогда у них физиологически не вырабатывается тестостерон в том количестве, в котором он нужен. Вернее, он вырабатывается, но в жировой ткани он превращается в женский половой гормон. И у мальчиков получается перераспределение подкожной жировой клетчатки по женскому типу. Вы наверняка видели: идёт мальчик, а по походке похож на девочку. Таких примеров сейчас очень много. Если раньше в моём детстве ожирение – это был просто избыток веса, мальчик полный, девочка полная и всё. А сейчас у мальчишек идёт такая тенденция, что они откладывают жир по женском типу и, естественно, не делают нормально своё половое созревание", – говорит Абдуахасова.Ещё одной проблемой является то, что родители полных детей обращаются за медицинской помощью только тогда, когда лишний вес достиг угрожающих масштабов. Однако всё же есть позитивные моменты, отмечает эндокринолог. В последнее время увеличилось количество детей, занятых в спортивных секциях. И это естественно отражается на их здоровье.
"Сейчас видим снижение роста числа детей с лишним весом. Дети стали чаще ходить на тренировки. Когда мы занимаемся спортом, на первые 15 минут занятий мы тратим калории, которые набрали за день, а после мы начинаем расходовать наши запасы. Поэтому у ребёнка не должно быть так – 15 минут побегал, устал и лёг. Нужно найти детям тот вид спорта, который ему нравится. И эти занятия должны быть регулярными, это значит хотя бы три раза в неделю. Один раз бассейн по выходным не подойдёт", – говорит она.По словам врача, в Казахстане выросло целое поколение, которое не умеет правильно питаться. Многие перекусывают на ходу и задумываются о здоровье только тогда, когда появляются болячки.
"Не зря говорят: мы – это то, что мы едим. Достаточно много времени придётся приложить к тому, чтобы научить людей питаться правильно. Хотя сейчас много тех, кто на ПП, делают разгрузочные дни. Кстати, детям нельзя делать разгрузочные дни. Детский организм растёт, его нельзя ограничивать от поставки белков, жиров и углеводов. Детям, к слову, легче скинуть лишний вес, чем взрослым, если скорректировать питание и включить физическую нагрузку. Растущий организм сам правильно распределит жиры по телу. Вопрос с правильным питанием не решить на уровне государства. Об этом должна задуматься каждая семья", – считает Гульмира Абдуахасова.По её словам, правильное питание, несомненно, включает в себя большое количество овощей. Однако для многих жителей северных областей это достаточно дорогое удовольствие, а в зимнее время так вообще люди предпочтут купить килограмм мяса, нежели овощей, говорит врач. В этом плане повезло южанам, у которых доступ к растительным продуктам есть круглый год. Так же и с погодой: зимой, когда в Нур-Султане бушуют бураны, астанчанам и в голову не придет гулять на улице. Что тоже увеличивает риск набрать лишние килограммы, отмечает эндокринолог.
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