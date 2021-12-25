Обманутые дольщики обратились к властям Актау

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В 2018 году компания-застройщик "Ауес и К" создала жилищно-строительный кооператив и начала заключать договоры с желающими приобрести квартиры в строящемся жилом комплексе "Шахар Plaza". По условиям договора, последние должны были своевременно вносить оплату за квадратные метры, а застройщик обязался построить дом.
По словам дольщиков, строительство ЖК должно было завершиться в декабре 2020 года. Но на сегодняшний день все ограничилось лишь закладкой фундамента одного из корпусов дома.
"Мы хотим, чтобы нам полностью достроили дом. Мы слепо верили застройщику, а он нас "кормил завтраками". Теперь же он еще просит вложить средства, после чего продолжит строительство. В связи с этим мы просим помощи у местной администрации", − пожаловались властям несостоявшиеся новоселы.
Аким Актау Нурдаулет Килыбай на сообщил дольщикам на встрече, что застройщик в лице "Ауес и К" не имеет разрешения на привлечение средств дольщиков. Он поручил ответственным лицам держать на контроле данный вопрос.
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