Нарколабораторию развернул в своей квартире житель Усть-Каменогорска

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В Усть-Каменогорске ликвидировали нарколабораторию по производству марихуаны, которая была развёрнута в квартире жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Полицейские получили оперативную информацию в отношении 26-летнего мужчины, причастного к незаконному обороту наркотических веществ и, нагрянув к нему с обыском, обнаружили там "плантацию с наркопосевом", несколько пакетов с заготовленной и уже высушенной марихуаной, а также иные приспособления для её употребления.





Необходимое оборудование, по словам задержанного, он приобрёл у продавцов из стран СНГ через Интернет.







"Подозреваемый тщательно ухаживал и культивировал наркорастения, создавая все необходимые условия. В специальной палатке соблюдался определённый тепловой режим и влажность, в ней же были установлены вентиляторы, лампы и вытяжки. Наркокусты выращивались в горшках и по мере их созревания перерабатывались для их дальнейшего употребления", — рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.





По изъятым растениям проведена судебно-химическая экспертиза, результаты которой подтвердили их отношение к группе "каннабиса".

Сейчас в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК ("Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества"), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.



