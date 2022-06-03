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Мужчина разбил стёкла девяти автомобилей в Караганде | BaigeNews.kz 3 июня, 12:43
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Фото: pixabay.com

Мужчина разбил стёкла девяти автомобилей в Караганде

34-летний житель Караганда разбил стёкла припаркованных девяти автомобилей во дворе дома № 29 по улице Гапеева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Это произошло 3 июня. В 00:35 на пульт 102 поступил звонок о том, что мужчина разгромил автомобили на парковке. Полиция начала досудебное расследование по ст. 293 ч.1 УК РК "Хулиганство". Полицейские задержали по горячим следам не судимого ранее 34-летнего жителя дома и доставили его в Юго-Восточный отдел полиции.
"Проведённое в наркологическом диспансере медицинское освидетельствование установило, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учёте в органах здравоохранения не состоит", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области по следственной работе Ернат Калиакпаров.
Через два часа подозреваемого отпустили домой. В ДП пояснили, что это было сделано "с учётом личности подозреваемого и совершённого им преступления небольшой тяжести". В 07:55 поступило сообщение, что в одной из квартир по адресу, где разбили стёкла автомобилей, нашли тело женщины. Ею оказалась 70-летняя хозяйка квартиры, которая приходится матерью задержанного ранее мужчины.
"Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на одной из улиц города подозреваемый был задержан. Задержанный пояснил, что в ходе ссоры с матерью, возникшей из-за возмещения ущерба соседям, нанёс ножевые ранения",- сказал Ернат Калиакпаров.
По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство".
#происшествия #Караганда #убийство
3 июня, 12:43
853
Журналист

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