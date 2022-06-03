Мужчина разбил стёкла девяти автомобилей в Караганде

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"Проведённое в наркологическом диспансере медицинское освидетельствование установило, что задержанный трезв, на наркологическом и психиатрическом учёте в органах здравоохранения не состоит", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области по следственной работе Ернат Калиакпаров.Через два часа подозреваемого отпустили домой. В ДП пояснили, что это было сделано "с учётом личности подозреваемого и совершённого им преступления небольшой тяжести". В 07:55 поступило сообщение, что в одной из квартир по адресу, где разбили стёкла автомобилей, нашли тело женщины. Ею оказалась 70-летняя хозяйка квартиры, которая приходится матерью задержанного ранее мужчины.
"Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции на одной из улиц города подозреваемый был задержан. Задержанный пояснил, что в ходе ссоры с матерью, возникшей из-за возмещения ущерба соседям, нанёс ножевые ранения",- сказал Ернат Калиакпаров.По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 УК РК "Убийство".
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