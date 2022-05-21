Казахстанских школьников будут премировать за победы на международных олимпиадах

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Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП.
Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.
Кроме того, победителям и призёрам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.
Глава МОН отметил, что ведомство продолжит работу для создания условий детям и развития олимпиадного движения в стране.
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