Казахстанских школьников будут премировать за победы на международных олимпиадах

Фото: МОН РК

Президент подписал закон, который предусматривает нормы о единовременных денежных выплатах победителям предметных международных олимпиад. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП.

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.



Кроме того, победителям и призёрам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.



Глава МОН отметил, что ведомство продолжит работу для создания условий детям и развития олимпиадного движения в стране.