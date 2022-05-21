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Казахстанских школьников будут премировать за победы на международных олимпиадах | BaigeNews.kz 21 мая, 20:53
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Фото: МОН РК

Казахстанских школьников будут премировать за победы на международных олимпиадах

Президент подписал закон, который предусматривает нормы о единовременных денежных выплатах победителям предметных международных олимпиад. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП.

Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.

Кроме того, победителям и призёрам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.

Глава МОН отметил, что ведомство продолжит работу для создания условий детям и развития олимпиадного движения в стране.

#премия #олимпиада #школьники #МОН РК
21 мая, 20:53
2240
Журналист

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