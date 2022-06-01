Какая погода ожидает казахстанцев 1 июня

Фото: Артём Чурсинов

На большей части Казахстана 1 июня ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, град. Лишь на западе, северо-западе республики сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра – 15-20, днём порывы – 23 м/с.

Днём на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днём на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с, днем на востоке области порывы – 23 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области - усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, ночью на севере, востоке, днем на большей части усиление ветра – 15-20 м/с, днем порывы – 25 м/с.

На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, на востоке области – усиление ветра до 17-22, порывы – 27 м/с.

На востоке Костанайской области ночью ожидается гроза, днём – усиление ветра –15-20 м/с.

Днём в центре, на юге Кызылординской, севере Мангистауской областей ожидаются усиление ветра –15-20 м/с, с пыльной бурей.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра – 15-20 м/с.

Днём в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе усиление ветра –15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.