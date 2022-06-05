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Голосование на большей части территории Казахстана завершено | BaigeNews.kz вчера, 20:17
382

Голосование на большей части территории Казахстана завершено

На большей части территории Казахстана завершилось волеизъявление народа на референдуме, сообщает BaigeNews.kz.

"В связи с разницей во времени голосование в пяти регионах страны, а именно на 1 858 участках в Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, голосование завершится в 21:00 часов по времени Нур-Султана, также на 48 участках за рубежом продолжается голосование", - говорится в публикации Telegram-канала REFERENDUM2022.

Отмечается, что голосование окончено на более чем на 8 000 участках.
#референдум
вчера, 20:17
382
Журналист

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