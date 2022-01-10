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Глава Кыргызстана сделал заявление об участии сограждан в беспорядках в Казахстане | BaigeNews.kz 10 января, 10:19
9801
Фото: knews.kg

Глава Кыргызстана сделал заявление об участии сограждан в беспорядках в Казахстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не исключает возможности участия своих сограждан в массовых беспорядках в Казахстане. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает BaigeNews.kz.

"Уважаемые кыргызстанцы! Мы владеем полной информацией о происходящих событиях в Казахстане.
Как только появились первые сообщения о Викраме Рузахунове, я сразу же дал соответствующие поручения нашим министерствам. Между министерствами двух стран ведется необходимая работа. В Казахстане много наших трудящихся граждан. Возможно среди них были и те, кто мог принимать участие в акциях. Но мы будем твердо бороться и защищать всех наших граждан, которые не принимали участие в акциях и несправедливо привлекаются к ответственности. Дождемся результатов работы спецслужб двух стран", - написал Садыр Жапаров.



Напомним, на видео, опубликованном телеканалом Qazaqstan, задержанный в Казахстане кыргызстанец рассказал, что ему предложили 90 тысяч тенге за участие в митинге в Алматы. Позже кыргызские СМИ написали, что задержанным является известный в Кыргызстане джазовый музыкант и пианист.

#протесты в Казахстане #беспорядки в Алматы
10 января, 10:19
9801
Журналист

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