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Футболист умер на разминке перед матчем | BaigeNews.kz 25 декабря, 01:22
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Фото: depositphotos.com

Футболист умер на разминке перед матчем

В Омане футболист местного клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади умер перед матчем чемпионата страны против «Аль-Сувэйка», сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Times of Oman.

29-летний игрок потерял сознание на разминке за несколько минут до начала встречи. Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.

Матч, перед которым случилась трагедия, был отменён, однако другие встречи в игровом дне состоялись и начинались с минуты молчания. Болельщики оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.


#футбол #спорт
25 декабря, 01:22
3228
Журналист

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