Футболист умер на разминке перед матчем

В Омане футболист местного клуба «Маскат» Мухалад аль-Рукади умер перед матчем чемпионата страны против «Аль-Сувэйка», сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Times of Oman.
29-летний игрок потерял сознание на разминке за несколько минут до начала встречи. Аль-Рукади с сердечным приступом доставили в больницу, но врачи не смогли спасти спортсмена.
Матч, перед которым случилась трагедия, был отменён, однако другие встречи в игровом дне состоялись и начинались с минуты молчания. Болельщики оказались недовольны таким решением и потребовали отставки футбольных властей за бесчеловечность.