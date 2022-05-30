Ещё 13 маршрутов общественного транспорта изменили в Нур-Султане

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Ещё несколько маршрутов автобусов будут ходить по-новому в Нур-Султане. Подробности сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 7, 14, 19, 72, 6, 9, 10, 23, 22, 22А, 33, 37, 81", - говорится в сообщении.
Ремонт проводят на улице Есенберлина и проспекте Женис.
С измененными схемами можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в CTS сообщали о том, что 30 мая изменится маршрут следования еще десяти автобусов.
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