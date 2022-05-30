Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Ещё 13 маршрутов общественного транспорта изменили в Нур-Султане
Ещё 13 маршрутов общественного транспорта изменили в Нур-Султане | BaigeNews.kz 30 мая, 07:17
2171

Ещё 13 маршрутов общественного транспорта изменили в Нур-Султане

Ещё несколько маршрутов автобусов будут ходить по-новому в Нур-Султане. Подробности сообщили в ТОО "City Transportation Systems", передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 7, 14, 19, 72, 6, 9, 10, 23, 22, 22А, 33, 37, 81", - говорится в сообщении.

Ремонт проводят на улице Есенберлина и проспекте Женис.

С измененными схемами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в CTS сообщали о том, что 30 мая изменится маршрут следования еще десяти автобусов.

#автобус #общественный транспорт #ремонт дороги #Нур-Султан
30 мая, 07:17
2171
Журналист

Рекомендуем