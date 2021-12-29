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ДТП с участием патрульной машины произошло в Нур-Султане | BaigeNews.kz 29 декабря, 17:08
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ДТП с участием патрульной машины произошло в Нур-Султане

В среду, 29 декабря ДТП с участием патрульной машины произошло в Нур-Султане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Авария произошла около 13:13 минут.

В полиции рассказали, что водитель автомобиля "Toyota" следуя по пр.Мангилик ел на пересечении с ул.Алматы, со стороны ул.Сыганак в сторону Керей, Жанибек Хандар при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с "BMW".

"Он двигался со встречного направления прямо, от удара автомашину "Toyota" по инерции откинуло на патрульную автомашину марки "Peugeot", стоящую на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого патрульную машину откинуло на стоящую сзади автомашину марки "ВАЗ", — пояснили в ДП Нур-Султана.



В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя автомобиля "Toyota" возбуждено административное производство по статье 610 КРКобАП.

Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана.


#дтп #Нур-Султан #полиция #дорожная полиция
29 декабря, 17:08
2950
Журналист

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