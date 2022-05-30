Что берут в аренду казахстанцы

Сервис объявлений в Казахстане OLX представил анализ запросов в рубрике "прокат" в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz
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"По данным аналитиков сервиса OLX, число поисковых запросов в рубрике "прокат" в 2022 году практически в три раза превышает количество предложений. Больше всего казахстанцев во всех крупных городах интересует аренда авто или аренда авто с последующим выкупом, аренда строительных инструментов и аренда игровых приставок. Примечательно, что всё больше казахстанцев интересует аренда автомобиля с его последующим выкупом. Другими словами, большой популярностью сейчас пользуется рассрочка на приобретение автомобиля", - указывается в пресс-релизе.
Отмечается, что возрос спрос на аренду строительного оборудования и инструментов, игровых консолей. Активнее всех предлагают сдать в аренду и ищут что-то в аренду на сервисе OLX жители Алматы.
"Самым дорогим предложением в рубрике в 2022 году стала аренда подъёмника в Алматы стоимостью 350 000 тенге, самым дешёвым – аренда казахского национального камзола-жилетки кажекей в Актау стоимостью 1000 тенге. Кроме того, казахстанцы арендуют и предлагают в аренду палатки, дроны, принтеры, колонки, наряды, тахеометры, казаны и юрты", - отметили аналитики OLX.