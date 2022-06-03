Более двух тонн рыбы изъяли у браконьеров полицейские ВКО

Фото: polisia.kz

Более двух тонн рыбы изъяли полицейские ВКО у браконьеров. Ущерб составил более 11 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С 16 апреля по 30 мая на территории Восточно-Казахстанской области прошло ОПМ "Нерест-2022″, направленное на профилактику и противодействие правонарушениям и преступлениям в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов. Полицейские изъяли у правонарушителей более двух тонн незаконно добытой рыбы, 32 орудия преступлений, в том числе 3,3 километра сетей и три плавательных средства. Сумма нанесенного ущерба оценивается более 11 миллионов тенге.

Например, 19 мая при сотрудники отдела природоохранной полиции и группы розыска УМПС ДП ВКО на берегу одного из круглогодично запретного участка Бухтарминского водохранилища задержали 52-летнего жителя Курчумского района. Он на лодке занимался браконьерством: у браконьера изъято пять мешков рыбы разной породы. Общий вес изъятой рыбы составил 154 килограмма, ущерб составил свыше девяти миллионов тенге. В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ст.335 ч.3 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений", избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В общем при ОПМ "Нерест" полицейские провели 340 рейдовых природоохранных мероприятий. Возбуждено девять уголовных дел, восемь из которых за незаконную добычу рыбных ресурсов и один факт незаконного обращения с редкими и находящимся под угрозой исчезновения растениями. 287 нарушителей природоохранного законодательства в области сохранности рыбных ресурсов привлечены к административной ответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму свыше 4,5 миллиона тенге.