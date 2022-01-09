Беспорядки в Алматы: преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих - МВД

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Однако, все атаки полицейскими были отражены.
"Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент. А в Алматы - на департамент полиции и три его районных подразделения. Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой", - сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.
"С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия", - отметил глава МВД.
"В рамках наведения порядка в стране по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан и организаций начаты 125 досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 5135 лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека. Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия", - сказал Тургумбаев.По данным МВД, при попытке перехода через государственную границу задержаны около трехсот человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте. В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
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