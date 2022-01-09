Беспорядки в Алматы: преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих - МВД

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6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Однако, все атаки полицейскими были отражены.

"Одновременно с целью завладения оружием были осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей и города Шымкент. А в Алматы - на департамент полиции и три его районных подразделения. Также были предприняты попытки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны с целью завладения оружием и боевой техникой", - сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

"С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия", - отметил глава МВД.

"В рамках наведения порядка в стране по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж имущества граждан и организаций начаты 125 досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 5135 лиц, из них по подозрению в совершении особо тяжких преступлений водворены в изоляторы временного содержания 134 человека. Подвергнуты административному аресту 516 граждан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные мероприятия", - сказал Тургумбаев.





По его данным, в целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспорта, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге.С учетом сложившейся ситуации Президентом РК принято решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны.Глава МВД напомнил, что в соответствии с режимом ЧП введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверку документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет на проведение массовых мероприятий и иные меры. За их нарушение предусмотрена уголовная и административная ответственностьПо данным МВД, при попытке перехода через государственную границу задержаны около трехсот человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте. В настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.