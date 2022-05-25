Фото: Бауыржан Жуасбаев

Авиакомпаниям Казахстана запретят включать пассажиров в "чёрный список" без вступившего в силу решения суда. Об этом на заседании Мажилиса сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта".



"Вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. Однако граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолёта и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности", - рассказал Ускенбаев.

Перевозку таких пассажиров на воздушном судне ограничат на определённый законом период. Учитывается международный опыт и требования ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим.ред.). Также исключается возможность злоупотребления авиакомпаниями этим правом, так как включение лиц в "чёрный список" будет возможно только на основании вступившего в силу решения суда о привлечении лица к административной или уголовной ответственности за деяние, совершённое на борту воздушного судна.

Принимая во внимание международный опыт, законопроект предусматривает внедрение понятия "справедливая культура" (Just Culture), основным принципом которого является нетерпимость в отношении преднамеренных нарушений или халатного поведения в отрасли гражданской авиации.

"Авиационный персонал и иные работники, которые сообщают или упоминаются в отчётах о происшествиях и инцидентах, не должны будут подвергаться на основе предоставленной ими информации никакому давлению со стороны работодателя и гарантируется конфиденциальность и защита персональных данных лиц указанных в отчетах", - объяснил глава МИИР.

Также законопроект предусматривает полномочия уполномоченного органа в сфере гражданской авиации по определению: порядка по противообледенительной защите; порядка управления опасностями, создаваемыми птицами и дикими животными при осуществлении полета; порядка использования беспилотных авиационных систем.