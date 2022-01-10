За два последних дня в Алматы и Алматинской области задержано 675 подозреваемых в терроризме — КНБ

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В период с 8 января по 10 января в Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, МО и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых в участии террористических действиях. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Как сообщается, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.).
"Призываем всех граждан оказывать содействие правоохранительным и специальным органам в стабилизации и восстановлении правового порядка", — отметили в пресс-службе силового ведомства.
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